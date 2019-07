Wachwechsel im Gemeinderat Lorch: „Ära Hackner“ zu Ende

Wie ihm Flug seien die Jahre vergangen, betonten Gerhard Hackner und Mario Capezzuto im Rahmen ihrer Ehrung für 30 Jahre im Gemeinderat unisono. Während Capezzuto gestern in seine siebte Legislaturperiode startete, wurde Hackner mit großem Respekt für seine Leistung verabschiedet.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Gerold Bauer

Bürgermeister Karl Bühler verzichtete auf eine Einzelwürdigung der zu ehrenden beziehungsweise zu verabschiedenden Gemeinderäte und blickte stattdessen in Streiflichtern auf das zurück, was in der vergangenen Amtszeit des Gemeinderats geleistet worden war. Nachdem der neue Gemeinderat verpflichtet worden war, wählte man per Handzeichen die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters. Erster „Vize“ bliebt Dr. Dietmar Herrmann ( CDU ) und zweiter Stellvertreter Heinz-​Joachim Herzig ( FWV ); die neue Position eines dritten Stellvertreters wurde mit Heidi Kutschera ( SPD ) besetzt.





Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung am 19 . Juli über die konstituierende Sitzung in Lorch!



