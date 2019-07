Wechselausstellung im 4 . Raum des Schulmuseums eröffnet

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

Wie wurde früher gestraft und getadelt und seit wann hat sich das Lob als Gegengewicht zur Verhaltenssteuerung durchgesetzt? Diese wechselvolle Beziehung macht das Gmünder Schulmuseum im Klösterle jetzt in einem vierten Raum sichtbar.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Groß war der Andrang, als am Donnerstag Nachmittag Gerda Fetzer „ihren“ vierten Raum im Schulmuseum eröffnen konnte. Seit Monaten war sie mit Thomas und Britta Sturm und Elsbeth Steeb damit befasst, diesem Raum Inhalt und Struktur zu verleihen.







Welches Thema in diesem Raum im Mittelpunkt steht und was die Gäste dazu sagten, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

67 Aufrufe

47 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 65