1 . FC Heidenheim mit Generalprobe gegen den FC Middlesbrough

Am Ende der aktuellen Sommervorbereitung eröffnet der FCH am Samstag um 16 Uhr die neue Saison traditionell in der Voith-​Arena beim Max Liebhaber-​Pokal.

Freitag, 19. Juli 2019

Nachdem 2018 der Gegner Hellas Verona hieß, trifft der FCH mit dem englischen Traditionsverein FC Middlesbrough auch in diesem Jahr auf einen attraktiven und internationalen Gegner. Kurz vor der Partie gibt es zudem die offizielle FCH-Kaderpräsentation für die anstehende Saison. Anpfiff der Begegnung in der Voith-Arena ist am Samstag, den 20. Juli, um 16 Uhr. Sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen, folgt direkt im Anschluss ein Elfmeterschießen.

