An diesem Sonntag: Malteser-​Meile in Gmünd mit einem Notruf der Helfer

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der kommende Sonntag, 21 . Juli, steht in Schwäbisch Gmünd und im Rahmen der Remstal Gartenschau ganz im Zeichen der Malteser-​Meile.

Freitag, 19. Juli 2019

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



MHD

Die Jahrhunderte alte europäische Hilfs– und Sozialorganisation ist in Schwäbisch Gmünd und im Ostalbkreis fest verankert. Unter anderem die Gmünder–Rettungshundestaffel genießt landesweirt viel Anerkennung. Sie wird auch überregional zhu viele Einsätzen gerufen, um Vermisstenschicksale aufzuklären, sowohl efreulich als auch zutiefst tragisch. Die Malteser sind dazu auch noch weit vielfältger unterwegs. Mission Menschlichkeit und Leben retten! Dazu gibt es einen eigenen Notruf: Der Gmünder Einsatzleitwagen (ELW) ist aufgrund eines technischen Defekts ausgebrannt. Wer möchte und sich berufen fühlt. der darf an diesem Sonntag seine Münz chen oder auch Scheinchen in die Spendenbüchsen reinwerfen. Spontane größere Spenden werden auf der schauorte.de-Bühne der Rems-​Zeitung spontan gerne bekanntgeben und gewürdigt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

61 Aufrufe

28 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 69