Hansi Müller und Werner Hansch — zwei alte Weggefährten schwelgen in Fußballerinnerungen

Fotos: Kessler

Einen wie ihn, den bräuchten sie heute auf dem Fußballplatz. Einen wie ihn haben sie aber glücklicherweise noch als Funktionär an den VfB Stuttgart binden können. Hans Peter Müller, Fußballdeutschland nur bekannt unter Hansi Müller, hat sich beim WWG-​Autowelt-​Talk „Zur Sache!“ den Fragen von Werner Hansch gestellt.

Freitag, 19. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

58 Sekunden Lesedauer



Diese zwei Protagonisten auf der Remspark-​Bühne, die kennen sich, das haben sie nicht nur kommuniziert, das haben die Zuschauer auch gemerkt. Der Sporttalk, der diesmal im Freien und nicht in der Villa Hirzel stattgefunden hat, war ein Gespräch unter alten Weggefährten. Der Zuschauer hatte über knapp 70 Minuten das Gefühl, zwei Kumpels bei ihren unzähligen Geschichten vor dem Kaminfeuer zuzuhören. Moderator Werner Hansch, bald 81 Jahre alt, merkte man gleich an, dass er sich im Dialog über die guten alten Zeiten mit dem mittlerweile fast 62 -​jährigen Müller wesentlich wohler fühlte, als noch zuletzt im Gespräch mit Alexander Zorniger. 1973 , so Hansch, sei er das erste Mal auf Müller getroffen. Müller führte damals die A-​Junioren des VfB Stuttgart mit einem 4 : 0 über den FC Schalke 04 zur deutschen Meisterschaft, Hansch war als Stadionsprecher beim S 04 tätig. „Wer ist denn der gutaussehende junge Mann mit der Nummer zehn, fragte ich damals neugierig“, erinnert sich Hansch.





Beitrag teilen



