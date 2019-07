Jubelparty: 125 Jahre Raiffeisenbank Mutlangen eG

„Was einer alleine nicht schafft, das erreichen viele gemeinsam“ – nach diesen Prinzipien von Friedrich Wilhelm Raiffeisen wurde die Raiffeisenbank Mutlangen vor 125 Jahren am 4 . März 1894 gegründet. Am Sonntag, 21 . Juli, wird das Jubiläum mit einer Jubelparty gefeiert.

Freitag, 19. Juli 2019

Marcus Menzel

AbUhr wird in und rund um die Raiffeisenbank in Mutlangen ein buntes Festprogramm geboten. Auf dem Parkplatz hinter der Bank finden die Gäste ein Festzelt mit der Bewirtung. UmUhr erfolgt die Eröffnung der Jubelparty durch die Vorstände Oliver Seibold und Thomas Bareiß, anschließend gibt es die Preisverleihung des Internationalen Jugendmalwettbewerbs mit Ausstellung der Werke der jungen Künstler. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Juli.

