Motorradfahrer bei Kirchenkirnberg tödlich verletzt

Gegen 11 : 50 Uhr ereignete sich am Freitag auf der Landesstraße 1149 zwischen Kirchenkirnberg und Oberneustetten ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt.

Freitag, 19. Juli 2019

Gerold Bauer

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Biker mit seiner Triumph in Richtung Oberneustetten unterwegs und kam in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt. Die Lmusste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

