Salagon Quartett & Christoph Dangel in der Johanniskirche

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Glanzlichter setzen beim diesjährigen EKM –Festival nicht nur die Großevents im Münster, sondern auch die Konzerte in den kleineren Kirchen: Am Sonntag gab es überragenden A-​Capella-​Gesang in der Augustinuskirche, und nun erlebte man am Mittwochabend ein herausragendes kammermusikalisches Ereignis in der Johanniskirche.

Freitag, 19. Juli 2019

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



Das Salagon Quartett begeisterte zusammen mit dem Cellisten Christoph Dangel mit einer überwältigenden Interpretation des C-​Dur-​Streichquintetts von Franz Schubert; zuvor spielte das Ensemble mit Einfühlungsvermögen und offenkundigem Vergnügen die Uraufführung des Streichquartetts „Über die Zeiten hinweg …“ des in Gmünd aufgewachsenen Berliner Komponisten Dirk Schaller.





Die RZ berichtet in der Freitagausgabe ausführlich über das Konzert.



