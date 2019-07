Wochenende: Schön anders

Galerie (1 Bild)

In der Modewelt herrschen strenge Vorgaben für Models. Doch Typen mit Ecken, Kanten und Falten sind im Kommen. Schön anders! Um dieses Thema geht es in der neuen Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag.

Freitag, 19. Juli 2019

Heinz Strohmaier

35 Sekunden Lesedauer



Models „Ü-​ 40 “ sind gefragt, und auch andere Nischen etablieren sich: ob Plus-​Size-​, Transgender– oder Diversity-​Models – die Branche ist im Wandel. Zwar herrscht nach wie vor das gängige 90 – 60 -​ 90 -​Ideal, aber es regt sich immer mehr Kritik an einem Geschäft, das nicht die Gesellschaft widerspiegelt, die sie einkleiden möchte.

Mensch+Technik: Die nächste Woche wird heiß, da steigt die Lust auf ein kühles Eis. Wer’s selbst macht, weiß was drin ist, und mit einer Eismaschine geht’s fast von allein.

Kind+Kegel: Wer wir sind und was wir werden, hängt deutlich stärker von den Genen ab als bislang gedacht.

Was bedeutet das für Eltern, Lehrer und vor allem für das deutsche Bildungssystem?



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

54 Aufrufe

37 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 83