32 . Lorcher Reitturnier: Birgit Reiss siegt in der Klasse L der Dressur

Foto: Kessler

Der Lorcher Reitverein hat sein bereits 32 . Reitturnier über die Bühne gebracht. Mit Dressurprüfungen bis zur Klasse L und verschiedenen Prüfungen für Turniereinsteiger ist den Zuschauern und Reitern ein buntes Programm geboten worden.

Dienstag, 02. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Bei der Kostüm-​Kür für zwei Reiter dürfen sich die Reiter eine Kür mit Lektionen der Klasse E ausdenken, die Musik aussuchen und sich dazu verkleiden. Punkte gab es für die Ausführung und den Sitz der Reiter. Die B-​Note beinhaltet die künstlerische Gestaltung, der allgemeine Eindruck, die Harmonie zwischen Reiter und Pferde, das Kostüm und die Choreographie. Diese Prüfung wurde von den Reitern des Ponyhofs Späh dominiert, hier konnten sich Paula Rissl mit Rispa und Helene Finzel mit Menja den ersten Platz vor ihren Stallkollegen Louisa Peischl mit Izzhac und Claudia Quach mit Imma sichern. Als Besonderheit und absoluter Höhepunkt machte der Ostalb-​Dressur-​Cup Halt in Lorch, bei diesem reiten Vierer-​Teams eine Quadrille auf Niveau A mit Musik und werden als gesamtes Team bewertet.





Die schwerste Prüfung des Wochenendes, die Dressurprüfung Klasse L, gewann Birgit Reiss von RVF Heuchlingen mit ihrem Ferell. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Hannah-​Milena Bucher und Johanna Kurz. Vom Reitverein Lorch konnte sich Selina Denu mit Layette und Jennifer Kirchhof mit Cascado in der Dressurreiter Prüfung Kl. L die Plätze sechs und sieben sichern. Des Weiteren konnte sich Jennifer Kirchhof in der Dressurprüfung Kl. A mit gleich zwei Pferden, Dux und Cuschel, den fünften und sechsten Platz erreichen. Für die Turniereinsteiger gab es Reiter– sowie Springreiterwettbewerbe. Beim Dressurwettbewerb der Klasse E werden der Sitz und die Einwirkung des Reiters sowie die Harmonie und der Gesamteindruck von Reiter und Pferd bewertet. Hier sicherten sich Jacqueline Klinger auf Clara vom RV Lorch den sechsten und Lena Schrogel mit Kimberly den achten Platz.Nicht nur für die jüngeren Reiter gab es Prüfungen, sondern auch für junge Pferde. Hier konnte Silvia Luckert mit ihrem erst sechsjährigen Quel Filou in der Dressurpferdeprüfung Kl. A den sechsten Platz erreichen.

