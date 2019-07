Alfdorf: Ein Ort der Traditionen

Ein Spaziergang durch Alfdorf ist unweigerlich auch ein Spaziergang durch die Geschichte der Gemeinde. Nicht Museen sind es, die Einblick in die Vergangenheit geben, sondern Menschen, die das Handwerk von einst auch heute noch ausüben.

Dienstag, 02. Juli 2019

Nicole Beuther

Hierzu gehört auch Günther Schöffel, der in der Breitstraße 31 eine Töpferei betreibt – dies bereits in der sechsten Generation. Übernommen hat er den Betrieb 1984 von seinem Vater. Einem Jahr, in dem der Boom der 70 er-​Jahre längst der Vergangenheit angehörte.







Warum es Schöffel immer wichtig war, die Familientradition am Leben zu erhalten, das steht in der Dienstagausgabe der RZ. Auch von einer anderen Tradition berichtet die RZ auf ihrer Sonderseite — die Alfdorfer Mühlentradition.



