Hitzewelle sorgt für Besucherrekord in den Freibädern

Der wärmste Juni aller Zeiten hat auch den Freibädern im Altkreis Gmünd viele Besucher beschert. Vor allem am Mittwoch vergangene Woche suchten zahlreiche Bürger eine Erfrischung im kühlen Nass. Für die Mitarbeiter der Bäder bedeutete dies ein Vielfaches an Arbeit.

Dienstag, 02. Juli 2019

Nicole Beuther

Wie viele Besucher nach Gmünd, Bettringen, Schechingen und Heubach kamen und wann die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, selbst einige Runden im Becken zu drehen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Dieser Juni war schon extrem“, so der Waldstetter Bademeister Sascha Alexander Schmidt.Besucher kamen im Juni ins Freibad nach Waldstetten. Zum Vergleich: Im Juniwaren esBesucher. „Es kamen viele auch von außerhalb“, so Schmidt, der rund drei Stunden vor Öffnung des Bades – also gegen sechs Uhr – mit der Arbeit beginnt und die ersten Vorbereitungen trifft.

