Klepperle: Fußgänger kontra Radfahrer

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Eduard Kessler

Von Beleidigungen will er gar nicht reden. Die seien so häufig, dass er sie kaum noch registriert, sagt der Jogger Peter Althammer. Als ihn allerdings ein Radfahrer vor einiger Zeit so vor die Brust stieß, dass er ins angrenzende Feld stürzte, beschloss der Gmünder etwas zu unternehmen.

Dienstag, 02. Juli 2019

Manfred Laduch

28 Sekunden Lesedauer



Im Grunde sei die Klepperle-​Trasse für ihn als Läufer inzwischen eine „No-​Go-​Area“: Nicht für Menschen zu Fuß geeignet. Dabei sei sie doch ausdrücklich ein Geh– und Radweg. Und als solche auch ausgeschildert. Mit dem amtlichen Verkehrszeichen Nummer 240 – blau, rund und mit dem Fußgängersymbol oben sowie dem Rad unten.







Welche Vorschläge Althammer hat und welche davon kaum umsetzbar sind, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

226 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75