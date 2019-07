Paul Schneider: „Hansdampf in allen Gassen“ geht in den Ruhestand

Es gibt in Schwäbisch Gmünd wohl kaum jemanden, der Paul Schneider nicht kennt – vornehmlich vielleicht als Trainer der Bundesligaturner des TV Wetzgau Schwäbisch Gmünd. Doch Schneider ist viel mehr, vom Amt des Stadtportlehrers nimmt er nun Abschied, er geht in den Ruhestand. Auf die faule Haut legt er sich jedoch keinesfalls.

Das Wort „Glücksgriff“ ist häufiger bei der Verabschiedung von Paul Schneider im Barockzimmer des Gmünder Rathaus gefallen, ja sogar „Lieblingsmensch“ kam vor. Ein Glücksgriff für die Stadt, vor allem aber für den Gmünder Sport, Lieblingsmensch an den Schulen. 1990 trat Schneider das Amt als Stadtsportlehrer an – nun geht er in den verdienten „Unruhestand“, wie es Sportbürgermeister Joachim Bläse charmant nannte. Denn, das wissen die meisten Gmünder: Schneider ist keiner, der die Füße hochlegt und Langeweile im Ruhestand bekommt. Es waren viele Gäste bei Schneiders Verabschiedung gekommen, viele Wegbegleiter, einige Schüler und natürlich die Familie, angeführt von Frau Erika, die bei den nicht wenigen Laudatien an Schneiders Seite stand. Und dann war da noch eine ganz entscheidende Figur für die Vita Schneiders: Otto Baur, der den TV Wetzgau bereits seit den Sechziger Jahren prägte. „War es nun Fügung oder Zufall? Ich sage, dass es Fügung war, dass ich damals durch Zufall mit Paul in einem Raum gewesen bin“, so Baur, der Schneider einst gemeinsam mit Edelbert Krieg in der Sportstadt Gmünd installierte, den Weg der Karriere Schneiders in Schwäbisch Gmünd ebnete. Krieg konnte krankheitsbedingt nicht an der Verabschiedung teilnehmen.





