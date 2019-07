Showdown: Kevin Barth erreicht Top-​Ten-​Platzierung in Breda

Auf dem Weg zur Showdown-​Weltmeisterschaft im Herbst auf Sardinien hat der Heubacher Kevin Barth am vergangenen Wochenende an einem gut besetzten internationalen Turnier in Breda in den den Niederlanden teilgenommen – und war dabei durchaus erfolgreich. Am Ende ist für ihn ein beachtlicher neunter Rang herausgesprungen.

Schon vor der Anreise war Barth bewusst, dass er es in seiner Gruppe mit richtig guten Showdown-​Spielern zu tun bekommen würde. So aber war Barth hochkonzentriert und das sollte sich gleich im ersten Spiel zeigen. Gegen den Belgier Eddy Pelkmans setzte er sich knapp in drei Sätzen () durch. „Er ist ein sehr schneller und wilder Spieler, worauf ich mich zunächst nicht einstellen konnte. Dadurch habe ich im ersten Satz auch einige Fehler gemacht“, so Barth, doch er biss sich in das Spiel.Im dritten Satz lag Barth schonzurück. „Da habe ich zu mir gesagt: Besinn dich auf das, was du kannst.“ Das half schließlich, die Bälle landeten im belgischen Tor, er siegte noch. Anschließend musste sich Barth Ondrej Kodet stellen, der Nummerder Welt aus Tschechien. „Ich konnte gut mithalten, aber am Ende hat er immer in den richtigen Momenten die Tore gemacht“, so Barth nach demund. Dann aber setzte Barth das erste Ausrufezeichen bei dieser Veranstaltung, indem er sich gegen den Titelverteidiger Franck Bouilloux durchgesetzt hatte.

