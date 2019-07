Tag des Mädchenfußballs in Heubach

Foto: WFV

Vom 7 . Juni bis zum 7 . Juli findet die Fußball-​Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich statt. Dies ist die perfekte Gelegenheit, Mädchen und Frauen für den Fußballsport zu begeistern und zu gewinnen.

Dienstag, 02. Juli 2019

Wie jedes Jahr veranstalten dieBezirke desden Tag des Mädchenfußballs, so auch der Bezirk Ostwürttemberg. Der Tag des Mädchenfußballs soll vor allem Mädchen ansprechen, die bisher noch nicht in einem Verein aktiv Fußball spielen. Durch den Tag des Mädchenfußballs sollen diese die Möglichkeit erhalten, die Sportart Fußball kennenzulernen und erste Erfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln. Anlässlich der Frauenfußball-​WM steht er unter dem Motto: #NichtOhneMeineMädels.Der Bezirk Ostwürttemberg (Raum Aalen, Raum Heidenheim und Raum Schwäbisch Gmünd) veranstaltet den Tag des Mädchenfußballs an diesem Samstag in Verbindung mit dem Kinderfest in Heubach, auf dem Festplatz am Rosenstein. VonbisUhr besteht dort die Möglichkeit, das–Paule-​Schnupper-​Abzeichen zu absolvieren.

