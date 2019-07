WFV-​Pokal: Normannia muss nach Bad Boll, Essingen empfängt die Kickers

Die erste Runde des WFV –Pokals ist an diesem Dienstag ausgelost worden — und bietet einen Kracher.

Ein Kracher erwartet dabei den Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen, der es in der vergangenen Runde bis ins Finale geschafft hatte, dort schließlich amUlm scheiterte. Die Essinger empfangen am Samstag (. August) die Stuttgarter Kickers. „Das ist Fluch und segen zugleich. Vor einigen Jahren haben wir daheimverloren, andererseits freue wir uns natürlich auf ein tolles Spiel vor hoffentlich großer Kulisse“, sagte Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV.Oberliga-​Absteiger Normannia Gmünd muss in der ersten Runde beim TSV Bad Boll antreten. Oberliga-​Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen muss dagegen beim Landesligisten TSV Neu-​Ulm antreten.Landesligist TSGV Waldstetten tritt beim LigarivalenFrickenhausen an und sollte dort nicht chancenlos sein. Neu-​Verbandsligist TSG Hofherrnweiler muss ebenfalls auswärts antreten – und zwar beim letztjährigen Ligarivalen und Landesligisten SC Geislingen. Auf ein Highlightspiel freuen darf sich Bezirkspokalsieger FV Unterkochen. Der Bezirksligist empfängt den Oberligisten Göppinger SV auf dem eigenen Sportplatz.

