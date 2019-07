Christian Lange beim Redaktionsbesuch

„Batterien aufladen“ und „erden“ – das nennt Christian Lange als Ziele seiner jährlichen Sommertour. Über seine Besuche berichtete der SPD –Politiker am Freitag beim Redaktionsbesuch in der Rems-​Zeitung.

Samstag, 20. Juli 2019

Manfred Laduch

SPD

Der erste Besuch, so der Parlamentarische Staatssekretär, habe dem Sport– und Bildungszentrum in Bartholomä gegolten. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Kuhn habe er sich über das Programm des neuen Betreibers IB (Internationaler Bund, freier Träger in der Jugend-​, Sozial– und Bildungsarbeit) informiert. Für Bartholomä sei dies eine wichtige Institution. Wo der–Politiker sonst noch zu Besuch war, und welche Fragen dabei diskutiert wurden, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

