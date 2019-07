Schritt für Schritt zurück ins Leben — gemeinsam

Dieses Gefühl, wenn nach einer Krankheit nichts mehr so ist wie davor, kennen Julia und Christopher Sauerwald nur zu gut. Doch die Geschichte des jungen Paares ist keine, die nur Betroffenheit weckt, sondern auch eine, die von Hoffnung, Liebe und unbändiger Willensstärke erzählt.

Kennengelernt haben sich Julia und Christopher Sauerwald 2016 übers Internet. Die Kilometer, die sie trennten – er lebte im Sauerland, sie in Gmünd – spielten von Beginn an keine Rolle. Für ihn sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, erzählt Christopher Sauerwald und erinnert sich noch genau an die erste Begegnung.

Für beide war sehr früh klar, dass sie den Rest des Lebens miteinander verbringen möchten. Vor genau zwei Jahren — am 20 . Juli 2017 — haben sie geheiratet. Nur kurze Zeit später bekam Julia Sauerwald die schreckliche Diagnose: Hirntumor. Wenige Tage später wurde dieser entfernt, seitdem aber ist nichts mehr wie es war. Sauerwald ist gesundheitlich stark beeinträchtigt und ein Pflegefall.





Von der großen Liebe und dem unbändigen Willen des Paares berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.





