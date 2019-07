Sparkassen-​Familienfest am Remsstrand

Fotos: Gerhard Nesper

Zum Sparkassen-​Familienfest hatte die Kreissparkasse Ostalb am Samstag die Bevölkerung an den Gmünder Remsstrand eingeladen und Spaß und Genuss für Klein und Groß angekündigt.

Samstag, 20. Juli 2019

Gerhard Nesper

Und das Programm konnte sich wirklich sehen lassen. Juri Tetzlaff, bekannt aus der KiKa-​Sendung „Baumhaus“, führte gekonnt und souverän als Moderator und Animateur durchs Programm. Raphaela, einejährige Schülerin aus Aalen, die bei einem Songwriter-​Wettbewerb des Kinderkanals mit ihrem Lied „Ich sehe den Engel in Dir“, das sie für ihre Mutter geschrieben hatte, den zweiten Platz belegte, performte ihren Song und bekam verdientermaßen viel Beifall dafür. Beim Kindertheater wurde die Geschichte des Eselchens „Lümmel“ erzählt. Der Esel Lümmel war kein normaler Esel, denn er hatte drei Ohren.Wie die Geschichte weitergeht und was sonst noch geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

