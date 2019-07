Eschacher Sportfest ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg

Auf das Eschacher Sportfest warten nicht nur die Kinder aus dem Ort selbst. Das Eschacher Sportfest ist für viele Fußball-​Jugendmannschaften ein fester Bestandteil des Jahreskalenders – und auch die Nicht-​Fußballer bekommen immer so einiges geboten. In diesem Jahr sind die Verantwortlichen nach langer Zeit mal wieder mit dem Wetter im Bunde gewesen.

Steffen Förstner strahlte über beide Ohren. Der Sonntag, also der Haupttag des Fests sozusagen, war begleitet von strahlendem Sonnenschein. Der Eschacher Jugendleiter war gemeinsam mit Nicole Groß-​Strauch federführend für das Eschacher Sportfest verantwortlich und wurde vor allem tatkräftig unterstützt von Ralf Strauch und Sylvia Meyer. Wettertechnisch sah das im vergangenen Jahr noch ganz anders aus. Die Hüpfburg konnte bei stark anhaltendem Regen hinterher gar nicht mehr aufgebaut werden. Doch diesmal stand sie, das gelb-​rote Spielgerät, was natürlich vor allem von den Jüngeren stark frequentiert wurde. „Ein großes Lob möchte ich aber auch unseren Jugendmannschaften aussprechen, die immer auf dieses Fest hinfiebern und bei der Durchführung tatkräftig mit anpacken, vor allem unsere C-​, B– und A-​Junioren“, so Förstner.





