Im Remspark: Gartenschau Highlightwoche „Barocke Vielfalt“ eröffnet

Galerie (5 Bilder)

Fotos: hs

Rund 100 Akteure und Helfer gestalteten am Montagabend im Remspark im Rahmen der Remstal Gartenschau den Auftakt zur Gmünder Highlightwoche unter dem Titel „Barocke Vielfalt.“

Montag, 22. Juli 2019

Heino Schütte

Bis zum kommenden Freitag erleben die Gmünder und ihre Gäste mehr als „nur“ ein prächtiges Kostümfest. Es gibt auch ideenreiche Aufführungen, um einen Brückenschlag jener Epoche in die heutige Zeit zu vollziehen. Auch ein kleiner Barockmarkt lädt ein. Abschluss ist am kommenden Freitag mit einem Feuerwerk. Ausführliches zur „Barocken Vielfalt“ am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

