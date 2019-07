Judo: Ausgezeichnete Lea Schmid

Foto: JZ Heubach

Nach ihrer schweren Knieverletzung mit einem Kreuzbandriss ist das Wettkampfjahr der erfolgreichen Judoka aus Göggingen schon im Juni vorzeitig beendet gewesen. Lea Schmid vom Judozentrum Heubach wird noch für mindestens neun Monate pausieren müssen.

Montag, 22. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Ein herber Rückschlag für die junge Athletin, hatte sie doch nach dem Sieg bei den deutschen Meisterschaften im März und einigen Medaillen bei internationalen Turnieren schon die Teilnahme an Europa– und Weltmeisterschaft in Marokko und Finnland im Visier. Außerdem hatte sie in der Bundesliga mit dem JV Speyer den ersten Platz der Gruppe Süd erkämpft und war für das Bundesliga-​Finale im Oktober fest eingeplant.Ein kleiner TrostEin kleiner Trost waren da die guten Neuigkeiten im sportlichen wie schulischen Umfeld. So wurde die Internatsschülerin am Olympiastützpunkt Stuttgart mit deutlichem Vorsprung zur Eliteschülerin des Jahres am Eliteschulverbund des Sports Stuttgart gewählt. Mit diesem Preis werden jährlich junge Sportler ausgezeichnet, die sportliche und schulische Leistung am besten zu kombinieren vermögen. Trotz zahlreicher Fehlzeiten aufgrund von Lehrgängen und Turnieren konnte Schmid ihre Fachhochschulreife an der Johann-​Friedrich-​von-​Cotta-​Schule in Stuttgart mit einem Schnitt vonabschließen, was sie in Verbindung mit ihren sportlichen Erfolgen zu diesem Titel brachte. Außerdem wurde sie im Rahmen des Rosensteinpokalturniers vom Jugendreferenten des Württembergischen Judoverbandes, Wolfgang Sporer-​Miensok, mit dem zweiten Dan als Anerkennung für die zahlreichen Turniererfolge auf nationaler und internationaler Ebene ausgezeichnet.

