Neuer Kindergarten in Heuchlingen: Dezentes Farbkonzept

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Weniger ist mehr!“, war sich der Heuchlinger Gemeinderat mit dem Architekten einig: Der neue Kindergarten, der sich aktuell in der Rohbau-​Phase befindet, soll mit einem durchdachten, dezenten Farbkonzept realisiert werden. Bunte Farbtupfer sollen dann die Kinder mit Bildern und Bastelarbeiten — und natürlich auch mit ihrer Kleidung setzen.

Montag, 22. Juli 2019

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Als eines der größen Bauwerke in der jüngeren Geschichte der Gemeinde Heuchlingen bezeichnete Bürgermeister Peter Lang den Neubau des Kindergartens. Während bisher die Kinderbetreuung dort unter der Regie der katholischen Kirche in einem älteren, der Kirche gehörenden Gebäude erfolgte, ziehen die Kindergartengruppen demnächst in eine zeitgemäße Immobilie um, die der bürgerlichen Gemeinde gehört.„Sowohl im Hinblick auf die Kosten als auch in Sachen Bauzeit liegen wir voll im Plan“, adressierte Bürgermeister Lang ein Lob an den Lorcher Architekten Jochen Herrmann.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heuchlingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

100 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 51