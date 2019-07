Neuwahlen beim Jugendbeirat Waldstetten

Weil einige Ämter neu zu besetzen waren und mehrere Mitglieder berufs– oder altersbedingt aus dem Gremium ausscheiden, traf sich der Waldstetter Jugendbeirat am Montag im großen Sitzungsaal des Rathauses.

In der letzten Sitzung hatten Judith Herkommer von den Wäschgölten, Lukas Waibel von der Kolpingjugend und Katharina Klement von den St. Laurentius Ministranten erklärt, dass sie alters– bzw. studienbedingt ihren Sitz im Jugendbeirat zur Verfügung stellen. Des Weiteren werden das Gremium verlassen: Jenny Bosch vom–Gemeinderat, Steffi Herkommer vom Gemeinderat der Freien Wähler, Lucas Klement vom Musikverein und der. Vorsitzende Tom Wohnus vom TSGV Waldstetten. Der vakante Platz von Judith Herkommer wurde zwischenzeitlich von Laura Wamsler besetzt. Welche Ämter von welchen neuen Mitgliedern besetzt wurden, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

