Sommerfest im Stauferland mit Spiel, Tanz und Kampf

Auch fast 800 Jahre nach dem Tod des letzten Staufers Konradin ist die Erinnerung an diese Dynastie wach: Eine ganze Region erinnert mit dem Namen „Stauferland“ an diese hochadlige Familie. Dies kam beim Sommerfest unter der Regie des Landes zum Ausdruck.

Montag, 22. Juli 2019

Die zentrale Eröffnungsfeier fand in der Klosterkirche in Lorch statt. Danach ging es an den einzelnen Schauorten zum Teil so richtig zur Sache — beispielsweise bei temperamentvollen Kämpfen im Stil des Mittelalters. Es gab auch Auftritte von Tanzgruppe sowie Spielangebote . Und natürlich die Möglichkeit, historische Immobilien in Augenschein zu nehmen.





Die Organisation „Staatliche Schlösser und Gärten“ (SSG) unter dem Dach der Finanzministeriums Baden-​Württemberg, veranstaltete gemeinsam mit den lokalen Partnern am gestrigen Sonntag unter anderem im Kloster Lorch, im Wäscherschloss sowie in der Gmünder Innenstadt ein buntes Sommerfest und ermöglichte in diesem Rahmen lebendige Einblicke in das Leben und die Kultur des Mittelalters.

