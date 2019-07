Stadtfest in Heubach

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Karin Abele

Treffpunkt für viele Familien und Alt und Jung war wieder das Heubacher Stadtfest auf dem Platz hinter der Silberwarenfabrik, dem Gebäude der Musikschule mit großer Bühne.

Montag, 22. Juli 2019

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer



Thomas Abele freute sich, wie gut die Vereine beim Heubacher Stadtfest zusammenschaffen. Auch fügte er an, das Stadtfest ist genauso Treffpunkt für die Heubacher wie sein Vorgänger, das Heubacher Straßenfest. Von den Sitzplätzen her seien es kaum weniger. Die Association Comité Jumelage Laxou bot Weine aus der französischen Partnerstadt Laxou, die evangelische Freikirche bot Crepes und am Sonntag eine große Auswahl an Kaffee und selbstgemachtem Kuchen, die Fliegergruppe bot Flammkuchen, und einen Flugsimulator, die Evangelische Jugend bot eine Spielstraße.Ein buntes Programm zog wieder viele Besucher an, wie der Schulchor der Schillerschule, die Jugendkapelle der Werkkapelle sowie Bläserkids und Bläserklasse, die Maribu Kampfsportler zeigten ihre Kunst und die Hiphop Mädels ihr Können. Für den musikalischen Ausklang sorgte die Bierkisten-​Besetzung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

189 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63