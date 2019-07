Andreas „Bobo“ Mayer wechselt nach Dorfmerkingen

Wie wir bereits in unserer Montagsausgabe mutmaßten, wechselt Andreas „Bobo“ Mayer von Normannia Gmünd zu den Sportfreunden Dorfmerkingen.

Dienstag, 23. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

21 Sekunden Lesedauer



Nachdem Oberliga-​AbsteigerNormannia Gmünd am Sonntagmorgen mit der Nachricht, dass Andreas „Bobo“ Mayer seinen Vertrag hatte auflösen wollen, der Verein diesem Wunsch entsprach, überraschte, ist nun auch klar, warum: Mayer schließt sich dem Neu-​Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen an. Damit schließt sich für den-​Jährigen auch ein sportlicher Kreis, spielte Mayer doch auch in seiner ersten Aktiven-​Zeit bei den Dorfmerkingern, vonbis

