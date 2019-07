Bergfest zur Halbzeit der Remstal Gartenschau

Vor elf Wochen wurde die Eröffnung der Remstal Gartenschau gefeiert. Schon am 10 . Mai in Schorndorf ließ sich erahnen, dass das Interesse in der Bevölkerung sehr groß ist. Am Folgetag waren auch die Eröffnungsfeiern in den anderen Gemeinden durchweg gut besucht. Jetzt ist die Hälfte der Remstal Gartenschau vorbei und der erste Eindruck hat sich bestätigt.

Diesen Eindruck bestätigen auch der Schorndorfer Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Remstal GartenschauMatthias Klopfer und der Geschäftsführer Thorsten Englert im Pressegespräch zur Halbzeit der Gartenschau. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold erzählten sie über die vergangenen elf Wochen, über ihre Eindrücke, ihre persönlichen Highlights, ihre Tipps. Arnold fast es so zusammen: „Wir alle sind gute Gastgeber geworden.“ Wie die Halbzeit der Remstal Gartenschau gefeiert wird — mit dem Bergfest in Gmünd — erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

