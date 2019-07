Die neue Blumenschau steht für „Pure Lebensfreude“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Jede der Blumenschauen, die seit Beginn der Remstal Gartenschau im Prediger zu sehen war, war einzigartig und etwas Besonderes. Doch zur Hightlightwoche setzen die Floristen und Floristinnen noch einen drauf. „Pure Lebensfreude“ ist das Motto.

Dienstag, 23. Juli 2019

Edda Eschelbach

25 Sekunden Lesedauer



24

Mit einem zauberhaften Tanz der Schülerinnen und Schüler der Rauchbeinschule begann die Eröffnung der neuen Blumenschau, die das Thema „Pure Lebensfreude“ wundervoll umsetzt. Entsprechend der Highlight-​Woche waren die Tänzerinnen, Tänzer und Musiker in den ausladenden Gewändern des Barock gekleidet. Für die stilgerechte Musik sorgten vier Schüler aus Bulgarien und Syrien. Wie das Thema Lebensfreude mit Blumen umgesetzt wird, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

135 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69