Fußball: Marcel Appiah wechselt aus den USA zum VfR Aalen

Innenverteidiger Marcel Appiah wechselt vom amerikanischen Zweitligisten Legion FC zum Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen.

Dienstag, 23. Juli 2019

Der-​Jährige hat einen Vertrag bis zum. Juniunterschrieben. „Wir bekommen mit Marcel Appiah einen Defensivspezialisten mit großem Kämpferherz“, so Trainer Roland Seitz über den Neuzugang für das Abwehrzentrum. Der Innenverteidiger, der in Deutschland zuvor schon für Arminia Bielefeld,WattenscheidundOsnabrück aktiv war und in seiner Karriere bislangSpiele in der. Bundesliga absolvierte undSpiele in der. Liga, ist bereits am Dienstag ins Mannschaftstraining eingestiegen.

