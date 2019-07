EKM: „Der kleine Prinz“ in der Ausgustinuskirche

Was für ein Jahresprojekt! „Der kleine Prinz“ als Singspiel, nicht nur eine Musical-​Aufführung. Nach zwei Aufführungen in Böbingen gab es nun diejenige in der Augustinuskirche bei vollem Haus.

Allein die Zahl der Beteiligten heischt Respekt:Solisten in musikalischer Dreifachbesetzung beiChormitgliedern vom Unterstufenchor des Heubacher Rosenstein-​Gymnasiums und des Cappella-​Chores der Augustinuskirche,Mitwirkende der Projektgruppe Kostüm und Flugzeug sowiebei den Bühnenbildnern und der Animation der Zeichnungen (Leitung: Simona Stark), schließlichPresseprojektler (Leitung Christina Schubert, zugleich Souffleuse der Aufführungen).Das Ganze für siebzig Minuten eines kompositorisch wie in geradezu meisterhafter Aufführung gebotenen Singspiels von Basti Bund (Musik) und Michael Sommer (Text) – alles ganz dicht am wundervollen Original von Antoine de Saint-​Exupéry.

