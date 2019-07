Felix Kalb gewinnt LEA-​Konzert im Franziskus-​Gymnsaium

Was haben Lea-​Marie Becker und Felix Kalb gemeinsam? So einiges. Beide sind kreative Menschen, beide schreiben Texte und beide waren am Mittwoch beim Schulfest des Mutlanger Franziskus-​Gymnasiums. Er ist dort Schüler. Sie ist bekannt als LEA und eine erfolgreiche Sängerin und Songwriterin.

Ihre gemeinsame Geschichte beginnt damit, dass die Deutschlehrerin von Felix Kalb ihre Klasse über den Sprecher-​Contest „Drama Baby!“ von Reclam Hörbücher informiert. Felix erzählt das so: „Meine Klasse hat direkt auf mich geschaut und gesagt: „Das ist was für dich. Da musst du mitmachen“. Und ich dachte mir, ich probier’s. Entweder es klappt oder es klappt nicht.“ Und es hat geklappt. Ein Gespräch mit der Sängerin LEA und Felix Kalb können sie am. Juli in der Rems-​Zeitung lesen.

