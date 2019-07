Flüchtlingsdrama im Mittelmeer: Auch die Stadt Gmünd sieht sich in der Verantwortung

Die Aufstellung eines originalen Flüchtlingsboots von der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa am Josefsbach hat vor allem auf der Internet-​Plattform „facebook“ einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und sogar bundesweit Wellen geschlagen. Wie geht man mit diesen Reaktionen um? Dies wollte der Schönblick-​Geistliche Martin Scheuermann im Kirchenboot-​Talk vom Gmünder Oberbürgermeister wissen.

Mittwoch, 24. Juli 2019

THEMA: Meinungsäußerungen zum Flüchtlingsboot am JosefsbachMan hätte meinen könne, der Untergang des Abendlandes stehe kurz bevor, weil am Josefsbach in Gmünd ein Flüchtlingsboot „gestrandet“ ist. Dabei saß in diesem überhaupt nicht seetauglichen Kahn gar keiner drin, der damit versucht hätte, in Gmünd eine neue Heimat zu finden. Dennoch überschlugen sich im sozialen Netzwerk „facebook“ die oftmals leider überhaupt nicht sozialen Kommentare. Was gehen uns die Flüchtlinge überhaupt an? Man sollte sich lieber um die eigenen Probleme hier im Land kümmern, lieber die Fluchtursachen vor Ort bekämpfen statt Flüchtlinge nach Deutschland rein lassen und noch so einiges mehr wurde gefordert. Tenor: Schotten wir uns ab und lassen alles draußen, was nicht deutscher Abstammung ist. Pflichtschuldigst wurde von einigen wenigstens noch eingeräumt, dass man es natürlich nicht gut finde, wenn Menschen auf der Flucht ertrinken.Wenn jene Stimmen, die sich massiv gegen die Aufstellung dieses „Seelenverkäufers“ erheben, bei solchen Veröffentlichungen online scheinbar in der Überzahl sind, trügt dieses Bild! Denn sobald das Wort „Flüchtling“ irgendwo im Internet und vor allem auf facebook-​Seiten auftaucht, leuchtet amoder auf dem Handy von nationalistisch gesinnten Kreisen das „Alarmzeichen“. Und dann läuft bundesweit eine organisierte Propaganda an. Es sind also keineswegs allesamt Gmünderinnen und Gmünder, die mit rechts orientierten Kommentaren auf den facebook-​Artikel der Rems-​Zeitung reagieren. Aber es gibt – und dies zeigen die Wahlergebnisse der AfD im Gmünder Raum – auch hier Menschen, die nicht bereit sind, Fremde mit offenen Armen zu empfangen. Das darf man nicht einfach ignorieren. Vielmehr muss man das Thema in lokalen politischen Gremien sowie an Schulen aufarbeiten und Überzeugungsarbeit leisten! Denn wohin extremer Nationalismus führt, müssten wir in Deutschland eigentlich wissen!