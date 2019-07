Neuer Dreh für „Ums Stöckle“

Die Diskussion der Verkehrsführung „Ums Stöckle“ im Bereich Kapuzinergasse, Untere Zeiselbergstraße, Paradiesstraße und Sebaldstraße erhält einen neuen Dreh. Dafür sorgt der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr.

Bislang, so AK-​Sprecher Thomas Kaiser, habe das Einbahnstraßen-​Konzept vorrangig die Autos betrachtet. Seinen Ursprung habe „Ums Stöckle“ aber in einer möglichen Fußgänger-​Querung am unübersichtlichen, weil nicht in beide Richtungen einsehbaren „Hildner-​Eck“ auf Höhe des Milchgässle gehabt. Es sollte eine für alle Verkehrsmittel verträgliche Lösung gefunden werden und der Verkehr gleichzeitig flüssiger werden.





Was der Arbeitskreis vorschlägt, steht in der RZ vom 25 . Juli.



