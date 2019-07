Normannia Gmünd stellt Neuzugang Florijan Ahmeti vor

Auf der Sonnenterrasse des Hotels am Remspark hat der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd seinen Sponsoren den Kader für die anstehende Verbandsligasaison vorgestellt. Und dabei überraschend mit Florijan Ahmeti von den Stuttgarter Kickers noch einen weiteren Neuzugang aus dem Hut gezaubert.

Mit dabei war auch ein noch unbekanntes Gesicht. Der Sportliche Leiter Stephan Fichter konnte den insgesamt neunten Neuzugang präsentieren. Der heißt Florijan Ahmeti, ist 20 Jahre jung, spielte schon für den 1 . FC Heidenheim in der A-​Junioren-​Bundesliga und wechselt vom Oberligisten Stuttgarter Kickers zur Normannia. Er ist für das offensive Mittelfeld vorgesehen.





Nicht nur Marco Biegert war es in luftiger Höhe auf der Sonnenterrasse des Hotels am Remspark – der Bereichsleiter Fußball der Normannia sprach vom „schönsten Fleck auf Erden in Schwäbisch Gmünd“ – anzumerken, dass die Verantwortlichen und Spieler deshochmotiviert und mit Vorfreude dem Saisonstart entgegenfiebern. „Die Fußballpause war viel zu lang“, sagte Biegert und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Oberliga-​Absteiger in der neuen Saison mehr Siege feiern kann als zuletzt.„Bei nur zwei Siegen in der vergangenen Saison liegt die Messlatte da nicht sehr hoch“, meinte Henning Krischke augenzwinkernd. Er moderierte die offizielle Mannschaftspräsentation und stellte jeden einzelnen Spieler, die Neuzugänge sowie das Betreuer– und Trainerteam den anwesenden Sponsoren vor. Als „prominentesten Zugang“ präsentierte er Stürmer Alexander Aschauer vom FSV Frankfurt. Der zeigte sich sehr angetan von seinen neuen Teamkollegen: „Ich bin positiv überrascht von der Mannschaft und dem Verein. Hut ab, wie lernwillig und mit welcher Einstellung jeder Spieler in jedes einzelne Training geht.“

