Highlight-​Woche der Remstal Gartenschau in Böbingen

Das normale Programm der Remstal Gartenschau ist in Böbingen bereits ein Highlight – doch in der Highlight-​Woche setzt die Gemeinde nochmal eins drauf und gibt so richtig Gas.

Manche sind der Meinung, dass Böbingen den besten Auftritt aller Gartenschau-​Kommunen im Remstal hinlegt. Dieser Eindruck, der bei Veranstaltungen immer wieder von Besucherinnen und Besuchern zu hören ist, geht einerseits auf das Konto des schönen Parks, anderseits ist es aber eine Folge des extrem umfangreichen Programms. Und ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Macher ein gutes Gespür dafür hatten, was beim Publikum gut ankommt. Dabei hat Böbingen vom ersten Tag an vor allem eine Prämisse berücksichtigt: Ganz oben stehen die Vielfalt und das Miteinander!





Was an besonderen Programmpunkten aktuell geboten wird, steht ausführlich am 25 . Juli in der Rems-​Zeitung!



