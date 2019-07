Normannia Gmünd siegt in Waldstetten mit 4 : 0

Der Trainer des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten, Mirko Doll, hat nach dem Abpfiff nicht von ungefähr von einem Klassenunterschied gesprochen. Er meinte damit die erste Halbzeit im Testspiel gegen den 1 . FC Normannia Gmünd, der vor der Pause eine reife Leistung ablieferte und bereits alle vier Tore zum 4 : 0 -Sieg erzielte.

FC

Bei beiden Mannschaften hat sich in der Sommerpause personell einiges getan. Beim heimischen TSGV standen mit Torhüter Dominik Nagel, Joshua Szenk, Tobias Klotzbücher und Lukas Hartmann vier Neue in der Startelf, beimNormannia Gmünd liefen mit Alexander Aschauer, Dario Nikolic, Anthony Coppola, Florijan Ahmeti und Iurii Kotiukov fünf Zugänge von Anfang an auf.

