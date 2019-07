Parler-​Gymnasium ist jetzt Fairtrade-​School

Als erste Schule in Schwäbisch Gmünd wurde das Parler-​Gymnasium am Donnerstag zur Fairtrade-​School ernannt. Mit vielen Aktionen und großem Einsatz hat die Fairtrade-​AG ihre Schule zum Vorreiter in Sachen fairer Handel gemacht.

In Baden-​Württemberg wird die Kampagne „Fairtrade-​School“ vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Staatsministerium und der Stiftung Entwicklungs-​Zusammenarbeit Baden-​Württemberg (SEZ) unterstützt. Maria Gießmann (SEZ) überreichte im Rahmen der Feierstunde die Urkunde und den Banner an die Schule, die die fünf Kriterien einer Fairtrade-​School, wie sie betonte, „übermäßig gut erfüllt hat.“ Wie sich die Schule die Ernennung zur Fairtrade-​School verdient hat, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

