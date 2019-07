Sommerskispringen: Hochkarätiges Teilnehmerfeld beim SC Degenfeld

Galerie (1 Bild)

Foto: SCD

Zum Start der Sommerferien steht das kommende Wochenende in Degenfeld ganz im Zeichen des Skisports. Dann liegen hinter den Verantwortlichen des heimischen Ski-​Clubs bereits viele Stunden an Vorbereitung, um für das kommende Wochenende bestens gerüstet zu sein.

Donnerstag, 25. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

43 Sekunden Lesedauer



75

13

30

Angeführt wird das russische Team von Irina Avvakumova, der Olympia-​Vierten von 2018 und mehrmaligen Weltcupsiegerin. Der russische Nationalcoach hat aber noch vier weitere Skispringerinnen am Start, die ebenfalls vorne mitspringen werden, darunter die amtierende dreifache Junioren-​Weltmeisterin Anna Shpineva und Doppel-​Junioren-​Weltmeisterin Lidija Jakovleva. (Text: Wolfgang Nuding)





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Freitagsausgabe.



Die Veranstaltung ist wie jedes Jahr ein Highlight der Sommersaison für die Skispringer in Deutschland. Insbesondere der Höhepunkt des Wochenendes, das traditionelle Internationale Mattenspringen auf der großen-​Meter-​Schanze am Sonntag abUhr verspricht Spannung pur. Jedes Jahr kommen viele Besucher aus nah und fern zu dieser Veranstaltung. Das Teilnehmerfeld ist auch heuer wieder mit internationalen Athleten bestens besetzt. Gespannt sein darf man insbesondere auf das russische Nationalteam der Damen, das direkt vom Sommer-​Grand-​Prix in Hinterzarten nach Degenfeld reisen wird.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

57 Aufrufe

34 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 38