Ab in die Ferien: Die schönsten Wochen des Jahres haben soeben begonnen!

Was für Jubelszenen und glückliche Gesichter soeben fünf vor zwölf an der größten Gmünder Grundschule. Hunderte Kinder stürmten ihren Eltern und den Sommerferien entgegen.

Freitag, 26. Juli 2019

Heino Schütte

Nicht nur an der Klösterleschule haben die schönsten Wochen des Jahres (bis zum. September) begonnen, sondern überall in der Stadt waren große und kleine Schülergruppen zu sehen, die fröhlich und erleichtert auf dem Heimweg waren. Aber auch vor der Klösterleschule floss das eine oder andere Tränchen, wenn das Zeugnis doch nicht so ausgefallen war wie erhofft. Oder auch das: Tränen der Wehmut und zum Abschied, weil die Kids Lehrerinnen und Lehrer oder Mitschüler ins Herz geschlosssen haben, nun aber Abschied nehmen müssen. Wie auch immer, jetzt heißt es erstmal durchatmen, ehe der Ernst des Lebens nach dem Urlaub fortgeführt wird.

