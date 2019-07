Beate Kottmann und Martin Mager vertreten in Waldstetten den Bürgermeister

Galerie (1 Bild)

Foto: ks

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates wurde auf Vorschlag des Ortschaftsrates Monika Schneider einstimmig zur Ortsvorsteherin von Wißgoldingen gewählt. Außerdem wurden Ausschüsse gebildet und ein Antrag auf einen dritten Stellvertreter des Bürgermeisters abgelehnt.

Freitag, 26. Juli 2019

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Als ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters wurden Beate Kottmann und Martin Mager gewählt. Johannes Josef Miller, der gerne dritter „Vize“ geworden wäre, kam nicht zum Zug. Die Wahl von Monika Schneider war keine Überraschung. Die langjährige Ortschaftsrätin, jetzt auch Gemeinderätin, ist als passionierte Langstreckenläuferin und KSK –Mitarbeiterin ein bekanntes Gesicht mit kommunalpolitischer Erfahrung. Erstmals wurden auf Vorschlag des Ortschaftsrats mit Lisa Heilig, Cornelia Dangelmaier und Volker Pitzal drei gleichberechtigte Stellvertreterinnen beziehungsweise Stellvertreter gewählt, von denen Volker Pitzal gegebenenfalls die Leitung von Ortschaftsratssitzungen übernimmt.







In der ersten Sitzung des neuen Gremiums gab es auch wichtige Sachentscheidungen. Welche, das steht am 26 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

136 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 50