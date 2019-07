Bergfest: Die Remstal Gartenschau feiert Halbzeit

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Am Wochenende geht die Gmünder Highlight-​Woche direkt über in das Bergfest — das Fest zur Halbzeit der Remstal Gartenschau. In Schwäbisch Gmünd wird die erfolgreiche erste und der Beginn der zweiten Hälfte der Remstal Gartenschau groß gefeiert.

Freitag, 26. Juli 2019

Edda Eschelbach

34 Sekunden Lesedauer



Nach elf Wochen, in denen 16 Städte und Gemeinden gemeinsam einerseits viel gearbeitet und geleistet und andererseits mit Begeisterung unendlich gefeiert haben, wird auch Bilanz gezogen. Eine durchweg Positive, wie die sechs Sonderseiten zum Bergfest zeigen, die die Leser der Rems-​Zeitung am 26 . Juli in ihrer Zeitung finden. Hier erfahren Sie nicht nur das Programm des Bergfestes.







Wie die erste Gartenschau-​Halbzeit in Lorch, Böbingen, Mögglingen und Essingen aussah, und vor allem, was die zweite Hälfte in den Gartenschau-​Gemeinden des Ostalbkreises noch an wunderbaren Highlights zu bieten hat, können Sie in einer 6 -​seitigen Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung vom 26 . Juli lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

169 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58