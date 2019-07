Bisher kaum hitzebedingte Notfälle

Die Hitze macht den Menschen auch in Schwäbisch Gmünd zu schaffen. Doch scheinen die meisten sich den Temperaturen anzupassen und sich an die Empfehlungen halten, um die heißen Tage unbeschadet zu überstehen.

Weder Polizei, noch Rettungsleitstelle verzeichneten in den vergangenen Tagen einen auffälligen Anstieg der Einsätze. Die–Rettungswache hat insgesamt viele Einsätze, darunter auch einige hitzebedingt, und im Stauferklinikum gibt es einige Notfälle, weil Menschen zu wenig getrunken haben. Was einige Menschen aus Gmünd tun, um die Hitzewelle gesund zu überstehen, und getan wird, um die Bäume mit ausreichend Wasser zu versorgen, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

