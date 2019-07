Dr. Uwe Beck verlässt St. Loreto

Fast genau vor zwei Jahren hat Dr. Uwe Beck sein neues Amt als Leiter des Instituts für soziale Berufe Schwäbisch Gmünd, St. Loreto, offiziell angetreten. Am Freitag kam nun die überraschende Mitteilung: Der 60 -​Jährige wird St. Loreto auf eigenen Wunsch verlassen und eine neue berufliche Herausforderung suchen.

Loreto-​Geschäftsführer Detlev Wiesinger äußert in einer Pressemitteilung sein Bedauern: „Wir danken Uwe für das große Engagement für St. Loreto in den vergangenen Jahren und wünschen ihm alles Gute auf dem weiteren beruflichen Weg.“Uwe Beck war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, mithin auch nicht zu befragen, wo er seine neue berufliche Herausforderung sucht. Im Mai war der Theologe für diein den Gmünder Gemeinderat gewählt, danach zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ausersehen und als Stadtrat erst an diesem Mittwoch von OB Arnold verpflichtet worden.

