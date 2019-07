Empfang der Kirchen zum Bergfest

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Wie gut die Ökumene in Schwäbisch Gmünd funktioniert, zeigten Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Koker erneut beim Empfang der Kirchen zum Bergfest der Remstal Gartenschau.

Freitag, 26. Juli 2019

Edda Eschelbach

22 Sekunden Lesedauer



26

Mit einem Meet and Greet begann der Nachmittag im Hof der Augustinuskirche. Hier fanden sich die geladenen Gäste zu Gesprächen in einer leichten und freundlichen Atmosphäre ein. Im Anschluss daran begrüßte der Lorcher Pfarrer Christoph Messerschmidt als Mitglied der Steuerungsgruppe Remstal Gartenschau der Kirchen die Gäste. Was Dekan und Dekanin ihren Gästen sagten, können Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

49 Aufrufe

20 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 71