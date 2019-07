Fußball: TSV Essingen trennt sich von Calcio 1 : 1

An diesem Mittwochabend hat Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen gegen den Ligarivalen Calcio Leinfelden-​Echterdingen getestet. Da im heimischen Schönbrunnenstadion noch Ausbesserungsmaßnahmen laufen, hat der TSV die Gäste in Dewangen empfangen und sich von diesen mit 1 : 1 getrennt.

Bereits nach fünf Minuten konnte sich Jakob Pfleiderer im Tor des TSV mit einer Parade auszeichnen. Patrick Funk testete auf der anderen Seite mit einem Distanzschuss das Vermögen des Gästeschlussmanns, auch dieser konnte sich auszeichnen. Es war insgesamt ein rassiges Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen, man merkte den Teams an, dass es auf den Schlussspurt in der Vorbereitung zugeht. Sehenswert noch die Direktabnahme von Julian Biebl nach einer Flanke von Jermaine Ibrahim, doch wieder war Calcios Schlussmann zur Stelle (.). Als die Essinger das Spiel mehr und mehr in den Griff zu bekommen schienen, trafen plötzlich die Gäste.Pfleiderer hatte beim Abschluss der Gäste im Strafraum keine Chance (.). Auch wenn es nur ein Testspiel gewesen ist, als Verlierer vom Platz gehen wollte der TSV nicht. Nach einem Pass von Fabian Weiß auf Ibrahim umkurvte dieser den Schlussmann und schoss zumein (.), was gleichzeitig der Endstand gewesen ist.

