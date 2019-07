Heubach: Ein Glas auf Jacob Uhlmann

„Er hat auch an uns gedacht“, sagt Bürgermeister Frederick Brütting, bevor er und die Stadträte das Glas auf Jacob Uhlmann erheben. So hält man es in Heubach einmal in Jahr, seit 1692 .

Freitag, 26. Juli 2019

Reinhard Wagenblast

Die Rätinnen und Räte der Rosensteinstadt trafen sich am Donnerstagabend zum Jakobi-​Essen. Es dürfte das heißeste aller Zeiten gewesen sein:Grad herrschten noch unter der Laube des Gasthauses „Lamm“ – nachUhr. Immerhin war die Luft nicht ganz unbewegt. Der. Juli gilt dem Gedenken des Apostels Jakob, seinen Namenstag bestimmte Jacob Uhlmann in seinem Testament als jährlichen Termin, an dem Rat und Bürgermeister einen Teil des Legats einlösen können, „in geziemender Fröhlichkeit“, wie es im Testament heißt, wobei „meiner in Gott ruhendem Uhlmann im Besten gedacht werden soll.“

