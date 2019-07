Naturfreundehaus Himmelreich — ein Haus mit besonderem Flair

Noch ehe sich die Ehrenamtlichen des Naturfreundehauses Himmelreich gemeinsam an den Tisch setzen, um zu frühstücken, steht bereits der große Topf mit Kartoffeln auf dem Herd. Nur wenige Stunden später wird die erste Portion davon über den Tresen gereicht. Meist gemeinsam mit den in Erdnussöl frittierten Hähnchen – ein Leckerbissen, für den das Naturfreundehaus seit jeher bekannt ist.

Ein Leckerbissen auch, für den die Gäste gerne Wartezeiten in Kauf nehmen. 16 halbe Hähnchen brutzeln gleichzeitig in der Friteuse. Liegen mehr Bestellungen vor – und das ist gerade an sonnigen Tagen sehr oft der Fall – dann müssen sich die Wanderer in Geduld üben. Bis zu zwei Stunden kann es dauern, ehe das Hähnchen fertig ist. Die, die öfters aufs Himmelreich wandern, haben damit kein Problem. Wer im Naturfreundehaus oder im dazugehörigen Biergarten Platz nimmt, der bringt in der Regel Zeit mit. Zeit nicht nur, um zu essen und zu trinken, sondern auch Zeit, um mit Freunden und Bekannten zu plaudern.





