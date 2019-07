Paulaner: Pachtvertrag nicht verlängert

Foto: Manfred Laduch

Wer das Paulaner Wirtshaus am Oberen Marktplatz ab dem kommenden Jahr betreibt, steht noch nicht fest. Oliver Eger wird es jedenfalls nicht mehr sein. Er hat den nach zehn Jahren auslaufenden Pachtvertrag nicht mehr verlängert.

Freitag, 26. Juli 2019

Manfred Laduch

Seit einiger Zeit und noch bis Ende September ist das Paulaner-​Restaurant im ersten Stock des „Mohre Naze“-Gebäudes an der Ecke von Bocksgasse und Marktplatz geschlossen. Das Publikum strebt in diesen Tagen ohnehin eher in den großen Biergarten vor dem Haus. Dieser wird aber vom Nachbargebäude aus bewirtschaftet. Wie es mit diesem und mit dem Paulaner weitergehen soll, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

